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21:02, 15 июля 2021

Минюст признал иностранным агентом Институт права и публичной политики

Правовой центр, в частности, занимается ведением общественно значимых судебных процессов. В частности, его юристы представляют интересы россиян в ЕСПЧ. В попечительский совет института входят, в частности, бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, экс-сенатор Константин Добрынин, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Коблер и другие представители российского и зарубежного юридического сообщества. Возглавляет совет известный адвокат Генри Резник.
Ранее сегодня в список физлиц-иноагентов были внесены восемь журналистов, в том числе главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и главред «Проекта» Роман Баданин. Само издание Генпрокуратура признала нежелательной организацией.


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