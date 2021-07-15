Для подсчета электронных голосов будет создан отдельный участок — Костырко

Для подсчета голосов москвичей, проголосовавших электронно, будет создан отдельный участок. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Все электронные избиратели объединяются в рамках списка, отдельный участок, который создается. Собственно, результаты подводятся по нему» — рассказал Костырко.

А.Костырко отметил, что такой список создается еще на этапе регистрации на электронное голосование. «Кто конкретно исключен на электронное голосование, он по месту жительства на своем участке вычёркивается. Чтобы не было двойного голосования — бумажного и электронного» — отметил он.

В конце июля в столице пройдет тестирование системы электронного голосования. Принять в нем участие смогут обладатели подтвержденных профилей на порталах столичной мэрии или госуслуг.