Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с гибелью людей из-за наводнения на западе страны. В своем обращении к канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру российский лидер попросил передавать слова сочувствия и поддержки тем, кто в результате удара стихии потерял своих близких, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим. Напомню, в результате мощных ливней, которые продолжаются в Германии уже несколько дней, погибли более 40 человек, по меньшей мере 70 пропали без вести. Осадки, как ожидается, продлятся до завтрашнего вечера.