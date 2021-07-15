Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с гибелью людей из-за наводнения на западе страны. В своем обращении к канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру российский лидер попросил передавать слова сочувствия и поддержки тем, кто в результате удара стихии потерял своих близких, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим. Напомню, в результате мощных ливней, которые продолжаются в Германии уже несколько дней, погибли более 40 человек, по меньшей мере 70 пропали без вести. Осадки, как ожидается, продлятся до завтрашнего вечера.
2021-07-15T20:32:31+03:00
2021-07-15T20:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 15 июля 2021
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