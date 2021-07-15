В Кировской области начали вакцинировать от коронавируса животных

Первая партия препарата «Карнивак-Ков» для собак, кошек и норок появилась в ветклиниках, – сообщается на сайте регионального управления ветеринарии. Отмечается, что эта услуга платная, она пользуется популярностью у хозяев. Вакцина, разработанная в Федеральном центре охраны здоровья животных — единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для домашних питомцев.