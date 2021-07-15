В ходе дистанционного электронного голосования анонимность голоса будет обеспечена технически – Костырко

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Про анонимность – это ровно та же самая система, которая отработала на общероссийском голосовании. Анонимность и тайна – это две функции, они обеспечиваются безусловно техническим тем решением, которое работает с 2019 года. Обывательским языком по поводу анонимности: это тогда, когда никто не может сказать, чей это зашифрованный голос при подсчете и, как только вы отправили свой зашифрованный тайный голос, который зашифровался ключом шифрования, никто не может сказать, кому он принадлежит. Анонимность – это когда непонятно, как это связывается с человеком из реестра избирателей. На входе проверяется, что человек входит в реестр избирателей, он подавал заявление, это кабинет, с которого подавалось заявление, это телефон, на который приходила смска при подаче заявления – все. Дальше он попадает в анонимную зону» – сказал он.

Тестирование московской системы дистанционного электронного голосования пройдет 29–30 июля. На голосование будет вынесен вопрос об обязательной вакцинации населения.