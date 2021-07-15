Власти Москвы готовы рассмотреть возможность об установке памятной таблички на фасаде дома, где жил Петр Мамонов

Власти Москвы готовы рассмотреть возможность об установке памятной таблички на фасаде дома, где жил актер и музыкант Петр Мамонов. Сегодня он скончался от последствий коронавируса в возрасте 70 лет.

Если предложение об увековечивании его памяти поступит от жителей дома, то депутаты Мосгордумы могут его поддержать, — сказал Интерфаксу председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он отметил, что Мамонов был яркой личностью, у него есть свои поклонники и почитатели творчества.