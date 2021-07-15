Мосгорсуд рассмотрит дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля с участием коллегии присяжных

Мосгорсуд рассмотрит дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля с участием коллегии присяжных. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка. О слушаниях с участием присяжных ходатайствовали сами Арашуковы.

Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года на заседании Совета Федерации по обвинению в причастности к убийствам, превышению полномочий и ложном доносе. Его отцу, бывшему советнику гендиректора «Газпром межрегионгаз», предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму около 4 миллиардов рублей, а также в крупной растрате.