Российских военных, по данным РБК, обяжут изучить статью президента Владимира Путина об Украине

По указанию министра обороны Сергея Шойгу, она включена в качестве одной из обязательных тем для занятий по военно-политической подготовке, — сообщил источник издания в военном ведомстве.

Собеседник в главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил эту информацию.

Он, в частности, отметил, что из-за большого числа военнослужащих, имеющих украинские корни, статья президента вызвала большой положительный отклик в военной среде.

Статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» была в этот понедельник опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые, по его мнению, являются частями одного исторического и духовного пространства.