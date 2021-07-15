Минюст внес независимую исследовательскую организацию «Институт права и публичной политики» в реестр НКО-иноагентов

Организация занимается ведением общественно значимых судебных процессов и консультациями по делам в Конституционном суде и ЕСПЧ, а также научно-исследовательской деятельностью.

В попечительский совет института входят известные юристы и профессоры из России и зарубежных стран, а возглавляет его известный адвокат Генри Резник.

Ранее сегодня в список физлиц-иноагентов были внесены и восемь журналистов, в том числе главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и главред издания «Проект» Роман Баданин. Сам «Проект» Генпрокуратура сегодня же признала нежелательной организацией.