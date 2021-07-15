Солист ансамбля «Хор Турецкого» Борис Горячев скончался на 50-м году жизни

Причиной стал коронавирус, — сообщается в инстаграме коллектива. Отмечается, что музыкант три недели боролся с заболеванием. При этом даже после госпитализации пытался сохранять позитивный настрой.

Ранее сегодня стало известно о смерти от коронавируса артиста и музыканта Петра Мамонова. С конца июня он находился в больнице Коммунарки в тяжелом состоянии. Мамонову было 70 лет.

