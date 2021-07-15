Великобритания готова оказать помощь пострадавшим от наводнений европейским странам

Об этом написал в Твиттере премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, речь идет о помощи при поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий удара стихии. По последним данным, в результате наводнения в Германии погибли более 40 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Осложнено железнодорожное сообщение. В Бельгии жертвами стихийного бедствия стали как минимум пять человек, разрушены более десятка домов, сотни людей эвакуированы.
2021-07-15T19:05:13+03:00
2021-07-15T19:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 15 июля 2021
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