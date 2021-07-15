Российские власти заметно расширили список нежелательных организаций и иностранных агентов

Среди них – журналисты, сетевые издания и правозащитные организации.

В качестве НКО-иностранного агента, как стало известно около часа назад, Министерство юстиции теперь рассматривает «Институт права и публичной политики». Организация занимается ведением общественно-значимых судебных процессов и консультациями по делам в Конституционном суде и ЕСПЧ, а также научно-исследовательской деятельностью. Главой попечительского совета Института права является известный адвокат Генри Резник, а в сам совет входят известные юристы и профессоры из России и некоторых западных стран.

Чуть ранее в список физических лиц-иноагентов Минюст внес нескольких журналистов. Большинство из них – сотрудники интернет-издания «Проект», в том числе его главред Роман Баданин. Также в перечне оказалась главный редактор интернет-издания «Открытые медиа» Юлия Ярош. Само издание «Проект», помимо прочего, Генпрокуратура признала нежелательной организацией, которая, как утверждают в ведомстве, «угрожает основам конституционного строя России». При этом конкретных примеров этого там не привели. «Проект» известен серией своих расследований, в том числе, о высокопоставленных российских чиновниках.

Всего нежелательными организациями, как отмечает интернет-издание РБК, до сегодняшнего дня были признаны 40 организаций, однако среди них не было ни одного СМИ. Между тем несколько месяцев назад в России было ужесточено наказание за сотрудничество с нежелательными НПО.