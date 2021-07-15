В Нижегородской области полицейские пришли с обыском к соратнику Навального Евгения Голигорова

Его увезли на допрос с поминок отца. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на самого Голигорова. По его словам, он проходит свидетелем по так называемому «санитарному делу», которое возбудили после январских массовых акций в поддержку Навального.
2021-07-15T18:32:26+03:00
2021-07-15T18:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 15 июля 2021
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