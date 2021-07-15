В Нижегородской области полицейские пришли с обыском к соратнику Навального Евгения Голигорова

Его увезли на допрос с поминок отца. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на самого Голигорова. По его словам, он проходит свидетелем по так называемому «санитарному делу», которое возбудили после январских массовых акций в поддержку Навального.