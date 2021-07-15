В Великобритании состоится премьера оперы об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Его убийство в Лондоне связывают с действиями российской разведки.

Вся опера, состоящая из двух актов – это история шести лет, проведенных Литвиненко в Британии после выдвинутых против ФСБ обвинений в коррупции и серии взрывов домов в нескольких российских городах. Уже первая сцена рассказывает о последних днях жизни экс-офицера спецслужб: его везут на каталке в распахнутом зеленом халате – эти фотографии осенью 2006 года обошли весь мир. Солист Эдриан Дуайер, исполняющий партию Литвиненко, в этот момент поет его прощальные слова.

Сквозь значительную часть постановки, которую покажут в Grange Park Opera в графстве Суррей, будет проходить не только тема отравления Литвиненко полонием, но и другие детали его биографии. В частности, его взаимоотношения с женой Мариной, события в России – в частности, захват заложников в театре на Дубровке – а также его встречи с Андреем Луговым, которого британские власти считают ключевым фигурантом дела об отравлении. Оперу написал композитор Энтони Болтон: он рассказал, что на него повлияла книга Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента».

Сама вдова Литвиненко призналась, что была удивлена, когда к ней обратились за разрешением на постановку оперы, но отметила, что музыка является более мощным оружием, чем слова.

Опера «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» будет идти в Британии три дня. Все билеты на постановку уже полностью проданы.

Литвиненко считался одним из основных критиков российских властей и лично президента Владимира Путина. Вместе с тем в Кремле свою причастность к его убийству, произошедшему осенью 2006 года, отрицают.

Депутат Андрей Луговой, который показан в спектакле как убийца Литвиненко, сказал «Эху», что не будет подавать в суд на создателей оперы.

Луговой считает создание оперы об отравлении Литвиненко провокацией спецслужб Великобритании.