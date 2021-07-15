Шведская компания IKEA многие годы продавала мебель из дерева, незаконно вырубленного в лесах России

К этому, как пишет Новая газета, причастен депутат регионального парламента Иркутской области.

Самая большая незаконная рубка леса в истории России — так называют случившееся британская неправительственная организация Earthsight и экологи. Площадь вырубленного леса в Иркутской области по их оценкам составила около 15 тысяч гектаров. Это для сравнения 21 тысяча футбольных полей, рассказал один из участников расследования независимый эксперт Денис Смирнов Новой газете.

Под видом ухода за лесом его вырубал депутат Заксобрания Иркутской области Евгений Бакуров и связанные с ним компании. В большинстве случаев, как рассказал эксперт, санитарные рубки назначали без обследования насаждений. Большинство вырубленного леса отправляли в Китай, древесина также шла в Индонезию, в обоих случаях она попадала в магазины компании IKEA по всему миру. Ущерб, который нанёс депутат Заксобрания Иркутской области, исчисляется десятками миллиардов рублей: Бакуров недоплатил государству до 95 процентов стоимости заготовленной древесины. Его доход по данным журнала Forbes в позапрошлом году превысил 360 миллионов рублей.

Тогда же, как пишет Новая газета, компании Бакурова вырубили около трети от площади санитарных рубок в регионе. Прокуратура Братского района, где уничтожались леса, подала иск против депутата на сумму почти в полмиллиарда рублей. Лесной попечительский совет после публикаций СМИ запретил продажу древесины, полученной после санитарных рубок в Иркутской области. Об этом говорится в официальном заявлении организации. Немного раньше компания IKEA объявила, что прекратила закупку бакуровской древесины.