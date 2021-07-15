Во время сильнейших наводнений на западе ФРГ погибло не менее 42 человек

Евросоюз предложил помощь по устранению последствий природной катастрофы.

Сильные дожди привели к подъему уровня рек в землях Северный Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Затоплены населенные пункты, вертолеты поднимают людей с крыш, многие дома сорваны с фундамента, многие обрушились. В местностях наводнения дороги залиты водой, 200 тысяч человек осталось без электричества. Водные массы переворачивают машины, увлекают за собой грязь, мусор и обломки. В городах Дюссельдорф, Дортмунд и Бохум заполнены водой улицы и подвалы, обрушились многие деревья. В двух городах эвакуированы больницы. Зафиксированы многочисленные опоздания и отмена поездов. Многие участки железной дороги не действуют. Перекрыты автобаны.

Точное количество погибших еще не известно. Десятки жителей региона все еще находятся в списках пропавших. Многие еще ожидают спасателей. Полиция открыла специальную справочную линию. В ликвидации последствий катастрофы задействован бундесвер.

Ангела Меркель, которая находится с официальным визитом в США, выразила по «Твиттеру» свое глубочайшее соболезнование родным и близким погибших и поблагодарила спасателей за беспримерную работу. Канцлер подчеркнула, что она «потрясена» случившимся. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил свою поддержку гражданам, оказавшимся в зоне наводнения.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет заявил о помощи для жителей регионов, затронутых катастрофой.

Министр экологии ФРГ Свенья Шульце заявила, что подобные происшествия показывают, с какой мощностью могут затронут нас последствия климатических изменений.