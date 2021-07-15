В Москве за полтора часа выпало почти тридцать процентов от месячной нормы осадков

Сверхинтенсивные ливневые дожди начались на западе и в центре столицы примерно в два часа дня. Они были такой силы, что некоторые улицы залило. Так, в социальных сетях появились фото и видео, на которых заметно, что, например, в начале Арбата было не пройти. Те же проблемы были и на одном из участков Дмитровского шоссе. Как объявили в комплексе городского хозяйства, вся вода ушла в ливневую сеть в течение двадцати минут.

Такого же рода трудности наблюдались и в аэропорту Шереметьево. На снимках очевидцев видно, как там полностью залило взлётную полосу. Самолёты буквально стоят над водной гладью. Очевидцы рассказывают, что люди скрывались от воды в терминалах, а выглядело это как потоп.

Под водой оказались также прилегающие к аэропорту дороги и улицы. Из-за ливня несколько рейсов, как на вылет, так и на прилёт, отложили на разные сроки – от двадцати минут до трёх часов.

С приходом ливня в столице сильно снизилась температура воздуха. Холоднее стало сразу на восемь градусов. Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Елена Волосюк отметила, что это временно. «К сожалению, грозовые ливни собьют температуру ненадолго и жара вернётся. Более того, станет душно».

Столичная мэрия предупреждает о том, что грозы с порывами ветра стоит опасаться до конца дня. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуют закрыть летние веранды.

В свою очередь МЧС из-за грозы советует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию с другими машинами и не парковаться рядом с деревьями.