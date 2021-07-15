«Ведомости»: Профсоюз пилотов попросил кабинет министров России допустить в страну иностранные вакцины

Для выполнения международных рейсов летному составу приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами. Это затрудняет выполнение ими своих обязанностей. К требованиям признания иностранных вакцин присоединился профсоюз «Альянс врачей», который признан иностранным агентом. Председатель организации Анастасия Васильева отметила, что зарубежные препараты могут быть более эффективными в отношении новых штаммов коронавируса.

В России хватает своих вакцин от коронавируса. Допуск иностранных препаратов на рынок не обсуждается, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле говорили, что перебоев с поставками вакцин в России не будет. Объем и производство постоянно растут.

Главный редактор «Фармацевтического вестника» Полина Звездина сказала «Эху», что иностранные производители могут завезти в Россию вакцину от коронавируса, но вряд ли ее будет достаточно, чтобы привить всех желающих. Полина Звездина добавила, что некоторые западные производители подали документы на регистрацию своих вакцин, и они в скором времени появятся в нашей стране.