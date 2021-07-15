Председатель партии «Яблоко» направил обращение Путину с просьбой ввести более жесткие ограничения из-за коронавируса

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой ввести более жесткие ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В интервью «Эху» он сказал, что Россия вышла на третье место в мире по числу регистрируемых в день смертей из-за коронавируса. Рыбаков считает, что никакие частичные ограничения не дают такого эффекта, как тотальный локдаун.

По словам Рыбакова, режим нерабочих дней и поддержка бизнеса должны быть одновременными.



«Единоросс» Анатолий Выборный считает, что решение о локдауне можно принимать только с учетом экспертного мнения.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин сказал «Эху», что он против введения более жестких ограничений.

Калинин считает, что государство не сможет в полной мере поддержать бизнес в период нерабочих дней.

Жесткие ограничения негативно сказываются на бизнесе, — сказал в эфире «Эха» экономист Владислав Иноземцев.

По мнению Иноземцева, большинство граждан воспринимают нерабочие дни как возможность провести свободное время в большой компании, а не изолироваться дома.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что серьезные ограничительные меры в столице могут ввести вновь.