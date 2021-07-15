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Эксклюзив Эха 17:35, 15 июля 2021

Депутат Выборный не видит необходимости вводить нерабочие дни в связи с пандемией

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный не видит необходимости вводить нерабочие дни в связи с пандемией. Об этом депутат сообщил радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы уже видели, когда принимаются крайние меры, то ситуация значительно ухудшается. Многие граждане высказывают недовольство на этот счет: как бы там ни было, необходимо кормить, необходимо одеваться, работать и так далее. Вводить крайние меры, на мой взгляд, нужно только с учетом экспертного сообщества, которое может очень дозированно, тонко предусмотреть последствия таких предложений, и, самое главное, понять, достигнут ли они поставленных целей. Сейчас эксперты считают, что вакцинация – это очень сильный сдерживающий фактор. Решения, принятые в Москве, дают свои результаты и свои показатели. Несмотря на плотность населения в Москве жизнь не останавливается и, на мой взгляд, ситуация находится под контролем», – сказал он.
А.Выборный отметил, что столичные власти принимают «наиболее сбалансированные решения» в связи пандемией.
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту обращение с просьбой объявить нерабочие дни Предложение выдвинуто на фоне роста смертности от коронавируса. По его мнению, никакие частичные ограничения не дают ощутимого и быстрого эффекта. Опросы бизнесменов, тем временем, показывают, что как минимум половина из них ждет повторного локдауна. Как отмечает РБК, 28 процентов предпринимателей смогут работать дистанционно без потерь для своего дела несколько месяцев. В своем письме Н.Рыбаков предложил главе государства Владимиру Путину компенсировать работодателям расходы по зарплате, налоговым и страховым платежам, а всем сотрудникам выплатить за период нерабочих дней не менее половины средней месячной зарплаты.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что не планируют вводить тотальный карантин по всей России. При этом, согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки скончался от коронавируса 791 человек. Новых случаев заражения более 25 тысяч.


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