Нобелевского лауреата по литературе Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет в аэропорту Берлина

Багаж Светланы Алексиевич забрали для дополнительной проверки. Из-за этого белорусская писательница не попала на рейс во Вроцлав. Об инциденте сообщил фонд польской писательницы, тоже нобелевского лауреата Ольги Токарчук со ссылкой на саму Алексиевич. По ее мнению, сотрудники аэропорта приняли за бомбу зарядное устройство.

Багаж писательницы подвергли дополнительной проверке. Алексиевич летела во Вроцлав, чтобы принять участие в мероприятии «Протест Алексиевич и Токарчук». В итоге ей пришлось добираться туда на машине.