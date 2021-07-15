Минюст РФ признал физлицами-иноагентами восемь журналистов изданий «Проект» и «Открытые медиа»

В список физлиц-иноагентов попали Роман Баданин, Юлия Ярош, Максим Гликин, Ольга Чуракова, Петр Маняхин, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и Елизавета Маетная.

Также сегодня Генпрокуратура признала нежелательной работу в России издания «Проект».