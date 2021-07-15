Баннер с лицами убитых общественных деятелей провисел на трансформаторной будке в Петербурге всего несколько часов

Ранее на этом месте было граффити с политиком Алексеем Навальным.

Баннер с надписью «Герои дней минувших» появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Петербурге минувшей ночь. На нём в стиле обложки одного из альбомов британской группы The Beatles изображены адвокат Станислав Маркелов, политик Борис Немцов, журналистки Анна Политковская и Анастасия Бабурова, а также правозащитница Наталья Эстемирова. Сегодня ровно двенадцать лет с даты её убийства. Баннер утром сняли местные жители и передали его полицейским.

В конце апреля на этой же трансформаторной будке появилось граффити с политиком Алексеем Навальным и надписью «Герой нашего времени». Оно также просуществовало всего несколько часов. На место приехали сотрудники коммунальных служб и закрасили его. Добавлю, что спустя несколько дней после этого в центре Петербурга появилось другое граффити с той же надписью. На здании бомбоубежища неизвестные нарисовали силовика в боевой амуниции и с закрытым лицом. Однако и это произведение уличного искусства долго не продержалось — его уничтожили коммунальщики.

Все общественные деятели, нарисованные на плакате критиковали власть и Владимира Путина. Каждого из них убили в период с 2006-го по 2015-й годы.