МИД Эстонии объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Таллине

Решение принято в ответ на высылку эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, сообщает эстонское внешнеполитическое ведомство. Там выразили надежду, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между странами, отметив, что Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях.

В начале июля ФСБ России объявила о задержании Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». На Смоленской площади заявили, что Лятте должен покинуть страну. На прошлой неделе премьер Эстонии Кая Каллас обещала дать симметричный ответ.