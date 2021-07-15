Гособвинение запросило условные сроки для Майкла Калви и других фигурантов «дела Baring Vostok»

Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Гособвинение сочло полностью доказанной вину Калви и еще нескольких фигурантов в растрате средств, которые были выделены банком «Восточный» аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Однако прокурор в качестве смягчающего обстоятельства счел то, что предъявляемый ущерб в 2,5 млрд рублей был погашен.

Для Калви, как главного фигуранта, обвинение требует 6 лет условно, для его партнера, французского гражданина Филиппа Дельпаля – пять. Остальным – 4 — 4,5 года.

Всем подсудимым прокуратура попросила установить испытательный срок на пять лет. Сам основатель Baring Vostok выразил надежду, что его суд его оправдает и прекратит уголовное дело.

Прения в Мещанском суде Москвы по делу Калви продолжатся в пятницу.