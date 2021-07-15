В Госдуме предлагают заблокировать вебинары, где обучают вмешательствам в выборы

Парламентская комиссия усмотрела в YouTube одной из американских организаций «новые попытки повлиять на ход избирательной кампании в России», говорится на сайте Госдумы. Председатель Комиссии Василий Пискарев заявил, что подобные вебинары — «яркий пример подготовки за рубежом агентов влияния». Материалы относительно деятельности» организации для их блокировки направлены в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
2021-07-15T16:35:05+03:00
2021-07-15T16:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 15 июля 2021
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