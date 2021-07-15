Архангельский суд сократил на три месяца приговор соратнику Навального Андрею Боровикову из-за репоста клипа Rammstein

Ранее ему назначили 2,5 года колонии. Суд учел, что у активиста 11 июля родился ребенок, сообщил интернет-изданию МБХ медиа адвокат Алексей Кычин. По его словам, защита настаивала на освобождении осужденного. Но суд отклонил это и все другие ходатайства. Решение суда будет обжаловано.

Адвокат добавил, что суд отменил взыскание с Боровикова расходов на проведение экспертиз и возложил это на федеральный бюджет. Видеоролик известной немецкой группы, ставший поводом для уголовного преследования, был размещен во «ВКонтакте» в 2014 году. Суд счел это распространении порнографии.