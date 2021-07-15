В Кремле назвали оправданным гнев жителей омской деревни, которые просят немецкие власти о ремонте дорог

Виной всему – бездействие региональных властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков выразил уверенность, что после столь широкой огласки «региональные власти обратят на это внимание и примут меры»

Ранее жители села написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, попросив посодействовать в решении вопроса с дорогами. Канцелярия Меркель ответила россиянам, отметив, что в задачи канцлера не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран и предложила обратиться в «Международный союз немецкой культуры в Москве», который представляет интересы немецких меньшинств в России.

