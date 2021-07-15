Число жертв наводнения в Германии достигло 42

При этом несколько десятков человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Стихия обрушилась в основном на запад страны, из берегов вышли притоки Рейна. Со многими населенными пунктами нет связи. Пострадали также и соседние страны, в частности, Нидерланды и Бельгия, но там ситуация не столь серьезная.