Число жертв наводнения в Германии достигло 42

При этом несколько десятков человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Стихия обрушилась в основном на запад страны, из берегов вышли притоки Рейна. Со многими населенными пунктами нет связи. Пострадали также и соседние страны, в частности, Нидерланды и Бельгия, но там ситуация не столь серьезная.
2021-07-15T16:03:13+03:00
2021-07-15T16:03:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2871622-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:03, 15 июля 2021
Загрузка комментариев...