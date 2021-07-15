Ливень и гроза обрушились на Москву. Это привело к подтоплению ряда улиц в разных районах города и даже частично аэропорта Шереметьево.

Ещё утром асфальт плавился от жары, теперь по некоторым столичным улицам текут потоки воды. Частично подтоплен центр города, настоящая река разлилась в начале Старого Арбата. Прохожие, судя по видео, выложенному очевидцами в соцсетях, с трудом обходят затопленный участок. Много воды и на проезжей части Гоголевского бульвара. Ливень вызвал сложности и в других районах. Затопило даже взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Очевидцы выкладывают видео и фото из воздушной гавани и пишут, что самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.

Всего в столичных аэропортах согласно данным сервиса яндекс.расписание задержано и отменено более 40 рейсов. В частности, в Шереметьево задержано 24 рейса. Источник агентства ТАСС в экстренных службах рассказал, что под водой оказалось около 10 улиц в разных районах Москвы. Он подтвердил, что подтоплена и территория Шереметьево, самолеты стоят в воде.

Помимо этого сильный ветер повалил 20 деревьев, о пострадавших пока ничего не сообщается. В столице дежурят 300 бригад и примерно столько же техники Мосводостока из-за дождей, рапортовали в мэрии.

Гроза, дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду в Московском регионе по прогнозам синоптиков продлятся до конца дня.