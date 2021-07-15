Депутат Луговой считает создание оперы об отравлении Литвиненко провокацией спецслужб

В британском Суррее сегодня состоится премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» об отравлении бывшего сотрудника ФСБ. Член думского комитета РФ по безопасности и противодействию коррупции от ЛДПР Андрей Луговой считает, создание данной оперы провокацией спецслужб Великобритании. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ужасно, что в Великобритании выжали из Литвиненко все, что можно. Фарс политический превращают в фарс театральный. К этой постановке я отношусь, как и ко всему тому, что происходило 15 лет назад, считая это провокацией. Какой бы сценарий бы ни был в этой постановке, он писался в недрах спецслужб Великобритании», — сказал он.

А.Луговой, который выведен в спектакле как убийца Литвиненко, сказал, что не будет подавать в суд на создателей оперы.

«То, что дошли до того, чтобы ставить на сцене Лондона такую оперный спектакль, вызывает, конечно, сожаление. Я не буду смотреть эту гнусность. Я не сомневаюсь, что меня сделали там злодеем. Но появление такого рода спектакля, я считаю, и есть самое настоящее злодейство. И вместо этого оперного ужаса, я бы посмотрел засекреченное уголовное дело о гибели Литвиненко. Но, к сожалению, мировая общественность так и не увидела этих материалов. А все, что происходит вокруг этой истории, иначе как фарсом и провокацией назвать нельзя», — отметил он.