Олимпийский комитет России обещает оказать содействие пловцам веронике Андрусенко и Александру Кудашеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Накануне международная федерация отстранила их от Олимпиады. ОКР теперь хочет потребовать от нее разъяснений, отмечая, что дело в отношении российских пловцов было открыто накануне игр в Токио, хотя информация появилась еще весной.

