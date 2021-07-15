МВД предлагает отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов

Как сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, в некоторых регионах не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра. При этом МВД предлагает всячески стимулировать владельцев к добровольному прохождению процедуры. Среди них могут стать понижение ставки транспортного налога и снижение стоимости полиса ОСАГО.