Ассоциация концертно-театральных организаций предложила снять ограничения для «бесковидных» зрителей

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций России предложила проводить мероприятия без ограничений для «бесковидных» зрителей.

Она направила свое предложение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, — передает ТАСС.

Допуск на такие мероприятия ассоциация предлагает открыть для посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни либо отрицательный ПЦР-тест.

При этом можно разрешить работу танцполов и фан-зон без ограничений и отменить требование о ношении масок и перчаток. Что думают об этом в Роспотребнадзоре, пока неизвестно.