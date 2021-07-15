Собравшиеся на акцию протеста у здания ЦИК требуют встречи с Памфиловой

У здания Центральной избирательной комиссии проходит акция протеста в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. Собравшиеся около 250 человек требуют встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, протестуя против многодневного и электронного голосования. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергея Удальцов.

«Сейчас в Москве у здания ЦИК проходит массовая встреча с депутатами Госдумы от КПРФ. Тема встречи — нарушения прав кандидатов на выборах в Госдуму, которые уже фиксируются во многих регионах; протесты сомнительного формата голосования — электронного и многодневного; а также требования равных возможностей для всех кандидатов в депутаты, а не только от партии власти. Собралось около 250 человек. Люди требуют встречи с Эллой Памфиловой, где можно было бы задать все эти вопросы», — рассказал политик.

Среди участников встречи представители КПРФ, «Левого фронта», общественных организаций, также кандидаты от «Яблока», много журналистов, — добавил С.Удальцов.

По словам политика, полиция на месте оцепила Большой Черкасский переулок, оттесняя людей с проезжей части. «В результате этих действий трое участников встречи были задержаны, поместив их в полицейский автобус, сейчас они в ОВД Китай-город», — сказал С.Удальцов.