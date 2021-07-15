«Радио Свобода»* сообщает о том, что на Кубе задержано более 5 тысяч человек

СМИ ссылаются на один из местных интернет-порталов.

В воскресенье на улицы Гаваны и других городах вышли тысячи кубинцев с требованием обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец дефициту продовольствия и лекарств. Это первые демонстрации за 30 лет.

Власти Кубы уверены, что за протестами стоят США. Эту позицию разделяет российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сегодня призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы.

*Объявлено властями РФ иностранным агентом.