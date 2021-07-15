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14:18, 15 июля 2021

В республике Коми возбудили уголовное дело в отношении двух девушек-подростков, которые потушили Вечный огонь

В республике Коми возбудили уголовное дело в отношении двух девушек-подростков, которые потушили Вечный огонь, по статье об уничтожении либо повреждении мемориальных объектов.

Им грозит до 5-ти лет лишения свободы, — передает ТАСС.  


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