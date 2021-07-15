В республике Коми возбудили уголовное дело в отношении двух девушек-подростков, которые потушили Вечный огонь, по статье об уничтожении либо повреждении мемориальных объектов.
Им грозит до 5-ти лет лишения свободы, — передает ТАСС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В республике Коми возбудили уголовное дело в отношении двух девушек-подростков, которые потушили Вечный огонь, по статье об уничтожении либо повреждении мемориальных объектов.
Им грозит до 5-ти лет лишения свободы, — передает ТАСС.