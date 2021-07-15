Песков о допуске в Россию зарубежных вакцин: У нас своих вакцин хватает

России хватает своих вакцин от COVID-19, вопрос о допуске вакцины иностранного производства на российский рынок не обсуждается. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы» на брифинге с журналистами.

На вопрос, почему сейчас в Россию не пускают зарубежные вакцины, Дмитрий Песков ответил: «У нас своих вакцин хватает». А на вопрос, рассматривается ли вообще этот вопрос о допуске, он сказал: «Пока никак не обсуждается эта тема».

На замечание, что может этот фактор смог бы стать решающим для жителей страны для того, чтобы пойти и вакцинироваться, Дмитрий Песков сказал:

«У нас своих 4 вакцины, это разве не возможность выбора?», — сказал он.