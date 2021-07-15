Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту обращение с просьбой объявить нерабочие дни

Предложение выдвинуто на фоне роста смертности от коронавируса. По его мнению, никакие частичные ограничения не дают ощутимого и быстрого эффекта. Опросы бизнесменов, тем временем, показывают, что как минимум половина из них ждет повторного локдауна. Как отмечает РБК, 28% предпринимателей смогут работать дистанционно без потерь для своего дела несколько месяцев.

В своем письме он предложил главе государства Владимиру Путину компенсировать работодателям расходы по зарплате, налоговым и страховым платежам, а всем сотрудникам выплатить за период нерабочих дней не менее половины средней месячной зарплаты.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что не планируют вводить тотальный карантин по всей России.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки скончался от коронавируса 791 человек. Новых случаев заражения более 25-ти тысяч.