Президент США Джо Байден сегодня встретится в Белом Доме с Канцлером Германии Ангелой Меркель

Байден станет четвёртым американским президентом, с кем встретится Меркель — но ее приезд в Вашингтон на этот раз, по всей очевидности, станет последним перед тем, как она покинет должность.

Канцлер Германии станет первым европейским лидером, которого Джо Байден пригласил в Белый Дом с момента вступления в должность. Выбор Байдена является стратегическим — после четырех лет враждебной по отношению к Евросоюзу, НАТО и лично Меркель политики Дональда Трампа, Байден намерен сделать Германию главным союзником в решении своих геополитических задач — в частности, по трансатлантическому союзу и политике в отношении Китая, важнейшему торговому партнеру Германии, и России, которая через Северный Поток-2 будет поставлять в Германию газ. Другой темой переговоров Байдена и Меркель станет кибербезопасность западных стран.

Во время визита в Вашингтон канцлер Германии Ангела Меркель также встретится с вице-президентом США Камалой Харрис и получит степень почетного доктора Университета Джона Хопкинса.