Исполком Российского футбольного союза признал выступление сборной России на Чемпионате Европы неудовлетворительным

Организация сегодня назвала сроки назначения нового тренера команды.

Несмотря на оценку, которую глава РФС Александр Дюков дал игре наших футболистов, к Станиславу Черчесову претензий как будто и нет. Президент футбольного союза отметил пятилетнюю работу на посту тренера, и отдельно в заслуги записал результат сборной на чемпионате и выход на чемпионат Европы. Никто в тренерском штабе дурака на валял. Тренировочный план был выполнен в полном объеме, — заявил Дюков журналистам.

Глава РФС подтвердил слухи о том, что Черчесов отказался от компенсации за досрочное прекращение контракта. Сумма неустойки, по данным издания «Чемпионат», оценивается в пять миллионов евро.

Поиски нового наставники для команды завершатся до 23 июля, то есть, к началу Чемпионата России. Национальность тренера, по словам Дюкова, не имеет значения. Главная краткосрочная цель – выйти на Чемпионат мира в Катаре, а в перспективе – выстроить новую команды. Рассматриваются несколько кандидатур.

Президент РФС также раскритиковал систему лимита не легионеров в сборной России.