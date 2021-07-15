В Кремле заявили, что вопрос о допуске иностранных вакцин не обсуждается

Тема взаимного признания вакцин РФ и ЕС стоит на повестке дня. И пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил надежду, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», обсуждается ли вопрос с президентом о допуске или взаимном признании зарубежных вакцин от коронавируса, Д.Песков ответил:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока каких-то конкретных результатов, к сожалению, нет. Но безусловно, эту тему придется обсуждать», — сказал он.

На уточняющий вопрос, почему на данный момент в Россию не пускают зарубежные вакцины, пресс-секретарь главы государства ответил: «У нас своих вакцин хватает».

Ранее сегодня газета «Ведомости» написала, что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить применение в России иностранных вакцин.

Это позволило бы пилотам и бортпроводникам, которые летают за рубеж, не сдавать постоянно ПЦР-тесты на коронавирус.