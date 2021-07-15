Импорт вакцин иностранных производителей против COVID-19 возможен, но вряд ли этого хватит для всех желающих

Импортирование вакцин иностранных производителей возможно против COVID-19, но вряд ли ее будет достаточно, чтобы привить всех желающих. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Фармацевтического вестника» Полина Звездина.

«Если речь идет о взаимном признании и ввозе без регистрации, что вряд ли случится, потому что сколько у нас не пытались подобный закон ввести, о ввозе без регистрации лекарств, его не было и нет, есть только под заказ специальные партии лекарств для больных детей редкими заболеваниями, или каких-то форм для обезболивания. А так это не российская практика. Если такое случится, то, я думаю, что производители найдут возможности и мощности, чтобы в Россию поставить. Но я не думаю, что это будет в огромном количестве сделано, это не покроет желания всех желающих», — сказала она.

П.Звездина добавила, что некоторые западные производители подали документы на регистрацию своих вакцин, и они в скором времени могут появиться в России.