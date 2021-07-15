Столичная прокуратура закрыла уголовное дело против посетительницы МФЦ, которую обвинили в нападении на полицейских

Силовиков вызвали сотрудники центра «Мои документы» после того, как москвичка сняла маску.

Против Валентины Муженской должно было рассматриваться дело по статье о насилии в отношении силовиков, она предусматривает до 5 лет лишения свободы. О самом деле стало известно три дня назад от адвоката посетительницы МФЦ, однако официально следственные органы ничего не комментировали. Не уточнил источник агентства ТАСС и причину закрытия дела.

Сам инцидент с участием Муженской, произошедший в конце июня, получил широкий резонанс. На опубликованной в соцсетях видеозаписи было видно, как полицейские заламывают посетительнице руки и силой вытаскивают из помещения, а затем тащат по земле, когда она находилась в полуобморочном состоянии.

По словам самой Муженской, маску в центре «Мои документы» она сняла из-за плохого самочувствия. Она утверждает, что когда пришли полицейские, они предложили ей пройти с ними, но она отказалась. В самом МВД, в свою очередь, утверждали, что посетительница вела себя агрессивно, а затем ударила по ноге одного полицейского и якобы укусила второго.

Против Муженской на данный момент ведутся административные дела о нарушении режима повышенной готовности и неповиновении полиции.