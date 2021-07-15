Федеральное медико-биологическое агентство ждёт разрешение на клинические исследования новой вакцины от коронавируса

Её разрабатывают в Санкт-Петербурге.

Доклинические исследования уже закончены и разрешение перейти к следующему этапу ФМБА ожидает на этой неделе. Об этом объявила глава агентства Вероника Скворцова. Каких-либо подробностей о пока еще безымянном препарате она не рассказала.

Ранее первый замруководителя организации Татьяна Яковлева утверждала, что эта, будет защищать организм от любого штамма вируса. Представитель агентства поясняла, что препарат, о котором идёт речь, отличается от других подобных, поскольку вырабатывает клеточный иммунитет, а не только гуморальный, который не эффективен в случае мутации инфекции.

Другой заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич отмечал, что агентство рассчитывает получить данные об эффективности и безопасности вакцины до конца года.

На текущий момент в России зарегистрированы четыре вакцины. Помимо «Спутника» и «Спутника лайт», это «Эпивак корона» и «Ковивак». Последний пользуется большим спросом и на всех желающих его не хватает. В столице все поставленные дозы на прошлой неделе закончились за один день.