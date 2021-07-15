В Москве зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом

За сутки их более 5-ти тысяч, что на треть больше, чем накануне, — сообщили в оперативном штабе.
В столице умер 101 пациент с коронавирусом, накануне было 109. А по всей России зафиксирован 791 летальный исход. Это максимум с начала пандемии.
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За сутки их более 5-ти тысяч, что на треть больше, чем накануне, — сообщили в оперативном штабе.
В столице умер 101 пациент с коронавирусом, накануне было 109. А по всей России зафиксирован 791 летальный исход. Это максимум с начала пандемии.