В Москве зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом

За сутки их более 5-ти тысяч, что на треть больше, чем накануне, — сообщили в оперативном штабе.

В столице умер 101 пациент с коронавирусом, накануне было 109. А по всей России зафиксирован 791 летальный исход. Это максимум с начала пандемии.