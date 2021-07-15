«Голос»: Отказавшись от общедоступных трансляций видеонаблюдения за выборами, ЦИК показывает, что им есть что скрывать

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) накануне отменила массовую трансляцию видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов в сентябре 2021 года. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, таким образом ЦИК показывает, что им есть что скрывать.

«У нас всегда на федеральных выборах с 2012 года было видеонаблюдение и трансляция была. И позиция была такая: «Вот смотрите, нам скрывать нечего». Вот сейчас нам Центризбирком говорит: «Не смотрите, нам есть что скрывать!». Это основная наша боль, что, судя по всему, идет подготовка к чему-то, и свидетелей просто убирают», — сказал сопредседатель «Голоса».

По словам Г.Мельконьянца, это решение ЦИК было проведено накануне «в режиме спецоперации», когда на заседании комиссии было устно произнесено, «что теперь этого публичного портала трансляции не будет».

«И потом, когда журналисты и эксперты прочитали и поняли, что теперь этого публичного портала нет, Николай Булаев – зампред Эллы Памфиловой вынужден был давать комментарии, и говорить, что ЦИК не был запрограммирован на несколько дней голосования», — рассказал сопредседатель. Что странно слышать от ЦИК, отметил Г.Мельконьянц, потому что именно ЦИК «является лоббистом этого трехдневного голосования».

По мнению Г.Мельконьянца, видеонаблюдение для избирательных комиссий было " как кость в горле в последнее время", так как большое количество неравнодушных избирателей смотрели из дома за тем, как проходят выборы на разных участках. «Стало просто понятно, что добрались и до видеонаблюдения. Так как большое количество Люди видели и вбросы, карусели и другие махинации, и часто эти видеозаписи, которые люди размещали в соцсетях, правоохранители не принимали в расчет, от них отмахивались. Но при этом картинка, как проходят у нас выборы, у нас достаточно хорошо складывалась», — отметил он.

«Количество видеонаблюдателей сократится в разы. Если раньше за этим могло наблюдать тысячи, то есть если они пробьются через все эти кордоны, это будет сотни наблюдателей. Видеонаблюдение они обещают организовать на порядка 50 тысяч участков. В стране у нас порядка 95 тысяч участков всего. Там, где не будет видеокамер, нам обещают поставить видеорегистраторы. Но что касается и видеорегистраторов, и видеотрансляций, доступ к самим видеозаписям, к сожалению, в последние годы получить практически было невозможно, официально через ЦИК», — пояснил Г.Мельконьянц.