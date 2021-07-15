Организаторы концертов просят Роспотребнадзор разрешить им пускать зрителей по цифровым кодам

О письме Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций пишет газета «Коммерсантъ».

В нем говорится, что сейчас Роспотребнадзор предлагает властям регионов разрешать или запрещать мероприятия в зависимости от среднесуточного темпа прироста заболеваемости коронавирусом и коэффициента распространения инфекции.

Цифровые коды, о которых идет речь в обращении, сейчас используются в Москве для посещения баров и ресторанов. Он подтверждают, что их обладатель либо переболел коронавирусом, либо привит или же имеет отрицательный ПЦР-тест.