В России выявлено максимальное количество смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии – 791 летальный исход

По данным оперативного штаба по всей стране обнаружено более 25000 новых заболевших, из них в Москве свыше 5000, что больше, чем накануне, почти на треть.
В Москве за сутки скончался 101 пациент с коронавирусом, накануне было 109.
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По данным оперативного штаба по всей стране обнаружено более 25000 новых заболевших, из них в Москве свыше 5000, что больше, чем накануне, почти на треть.
В Москве за сутки скончался 101 пациент с коронавирусом, накануне было 109.