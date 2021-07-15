В Новосибирске местная жительница нашла в купленных овощах записку с просьбой о помощи

Она намерена обратиться в полицию.

Записка со словами «Помогите, мы в рабстве» оказалась в упаковке помидоров черри. Их жительница Новосибирска Анастасия купила в местном магазине перед поездкой на дачу, где и нашла вкладыш с просьбой помочь.

Об инциденте рассказал сайт правозащитного медиа-проекта «Прецедент». Производитель упаковки — ставропольская компания, у неё как выяснили правозащитники, сложные времена: в судах несколько исков, в последнее время очень часто меняется состав руководства.

Помидоры были упакованы в Подмосковье. С распределительного центра они попали в магазин Новосибирска. Там признались, что поражены находкой покупательницы. Управляющая магазином, которая по её словам работает пятый год, рассказала, что за все время такого ещё не было. Она обещала установить цепочку поставок, чтобы понять, кто мог отправить записку от людей, которые предположительно оказались в рабстве.

Покупательница тем временем готовит заявление в полицию. При этом в Прецеденте считают, что делом должно заниматься региональное управление Следственного комитета.

Медиапроект отмечает, что до этого в Новосибирске покупатели находили только червей в продуктах. Один из горожан сейчас судится с торговым центром, где это случилось.